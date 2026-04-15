Bayer-Real, prove di Mondiale con la sfida Olise-Vinicius

Tre gol e tantissime occasioni sprecate: il primo round dei quarti di Champions se lo è aggiudicato il Bayern che ha sbancato il Bernabeu per 2-1. Non una buona notizia per il Real Madrid , tenuto in vita dal solito Kylian Mbappè .

My Combo: la sintesi su Bayern-Real Madrid

I Blancos pareggiando con il Girona hanno virtualmente detto addio al titolo di campioni di Spagna e adesso, per accedere alle semifinali di Champions, dovranno vincere all’Allianz Arena. Ovvero, il fortino dei tedeschi: un solo ko nelle ultime 28 partite interne di Champions, cinque vittorie su cinque in questa edizione del torneo. Leggera carezza dalla storia per gli spagnoli: il Bayern non batte in casa il Real, in questa grande classica del calcio europeo, da ben 14 anni. I tedeschi in questo 2026 non hanno ancora pareggiato in casa e non sembra questa una partita da divisione della posta. Non a caso, la visione My Combo di SisalTipster parte con la vittoria di una delle due squadre. Nell’ultimo Bayern-Real (due anni fa) entrambe hanno segnato almeno due gol, scenario che le due superpotenze possono riproporre anche stasera. Parola ai campioni. Lato Bayern Michael Olise, uno degli esterni d’attacco più forti in circolazione, è un profilo da gol o assist. Già all’andata ha fatto impazzire la difesa del Real, che vede in lui un futuro “Galactico”. Sponda madridista occhi puntati su Vinicius, uno che negli stadi avversari non si fa troppi amici. Giocate da fuoriclasse e intemperanze sono nel suo repertorio: match da gol o cartellino, quindi, per l’asso brasiliano.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Bayern-Real: 1) Vince una delle due 2) Entrambe segnano almeno due gol 3) Olise gol o assist 4) Vinicius gol o cartellino

My Combo: la sintesi su Arsenal-Sporting

Eliminato dalle coppe nazionali, in Premier League ha il Manchester City alle calcagna. Momento complicato per l’Arsenal di Arteta, che prima di pensare a Guardiola deve chiudere il discorso con lo Sporting. Il gol di Havertz nel finale ha fatto crollare il fortino lusitano, a conferma del fatto che l’undici di Lisbona sia più di un semplice comprimario nei quarti di Champions. La capolista della Premier League in questa stagione europea ha collezionato dieci vittorie e un pareggio, in più ha superato il turno in 17 delle ultime 18 sfide europee dopo aver vinto l’andata fuori casa. Sporting mai in semifinale di Champions nella sua storia e mai vittorioso nelle ultime 10 trasferte contro squadre inglesi. I precedenti, poi, parlano inglese: Gunners imbattuti, nei tempi regolamentari, negli otto precedenti con i biancoverdi. Tutti riferimenti che, nella visione My Combo di SisalTipster, rimandano ad un Arsenal che non perderà al triplice fischio. Un solo cartellino giallo all’andata, destinatario il centrocampista giapponese Morita dello Sporting. Quanto basta per puntare il dito sul club portoghese come squadra che riceverà più cartellini all’Emirates.

All’andata scena muta per il grande ex Viktor Gyokeres, a segno però in campionato su rigore contro il Bournemouth. Lo svedese può sbloccare il match mentre Declan Rice, abile battitore dei Gunners, può rimpinguare il bottino dei londinesi con gol o assist.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Arsenal-Sporting: 1) Arsenal non perde 2) Sporting riceve più cartellini) 3) Gyokeres primo marcatore 4) Rice gol o assist