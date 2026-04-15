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Europa League, quote e pronostico di Aston Villa-Bologna© LAPRESSE

Europa League, quote e pronostico di Aston Villa-Bologna

Emiliani al Villa Park per l’impresa: al Dall’Ara è finita 3-1 per gli inglesi
2 min
Tagsaston villa-bolognaEuropa Leaguequote

Giocare la gara di ritorno di una competizione europea partendo con uno svantaggio di due reti è già abbastanza complicato. Se poi questo match deve essere disputato addirittura in trasferta ecco che il passaggio del turno diventa quasi impossibile.

Comparazione quote Aston Villa-Bologna: Goal

Questa, però, è la situazione del Bologna che, sette giorni fa, si è fatto battere in casa dall’Aston Villa (1-3) e adesso la strada per la semifinale di Europa League diventa davvero impervia.

Anche perché di fronte gli emiliani hanno una avversaria guidata da un “certo” Unai Emery che questa competizione l’ha già vinta 4 volte, un record che gli è valso il soprannome di “Re di Coppe”.

La coincidenza vuole che il Bologna, in Europa, aveva una striscia di imbattibilità che durava da 11 gare consecutive (6 vittorie e 5 pareggi) iniziata dopo l’ultima sconfitta, all’esordio nella competizione proprio contro l’Aston Villa (0-1) e, guarda il caso, terminata di nuovo per mano dell’Aston Villa. Qualche speranza, giovedì scorso prima del match i rossoblù l’avevano coltivata visto che i “Villans”, dopo un avvio brillante, avevano un po’ frenato nella seconda metà della stagione ma così non è andata e adesso ci sarebbe solo da recuperare e si tratta di un’impresa davvero difficile.

E’ stato Goal all’andata, dovrebbe essere Goal anche al ritorno: quota 1.76 su Eplay24 e Betsson, 1.72 su Eurobet.

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