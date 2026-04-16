Pronostico Celta-Friburgo, spagnoli a caccia dell'impresa

Pronostico Multigol per Celta-Friburgo

Una gara di ritorno dove l’undici di casa è chiamato al difficile compito di ribaltare il pesante 0-3 rimediato all’andata in Germania. Un risultato che già al termine del primo tempo sembrava in archivio con il Friburgo in vantaggio di due reti già all’intervallo e con la terza arrivata poi a poco più di una decina di minuti dalla fine. Ma non è solo il punteggio. Il Celta ha fatto davvero poco chiudendo con soli 4 tiri totali (di cui nessuno nello specchio della porta avversaria) contro i ben 13 tiri tedeschi di cui più della metà (7) a bersaglio. All’undici di Vigo stasera servirebbe un miracolo anche perché il Friburgo, dopo aver sistemato il Celta sette giorni fa, in campionato è andato a vincere sul campo del Mainz mentre il Celta è andato ko, in casa, 0-3 contro l’Oviedo, fanalino di coda de LaLiga.

Con queste premesse l’esito più adatto sembrerebbe il Multigol 1-3: quota 1.47 su Snai, 1.45 su Eurobet, 1.39 su Eplay24.