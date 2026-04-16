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La Fiorentina può qualificarsi alle semifinali di Conference? Ecco il parere dei bookie© APS

La Fiorentina può qualificarsi alle semifinali di Conference? Ecco il parere dei bookie

Le quote del return match con il Crystal Palace, vittorioso all'andata per 3-0
2 min
TagsFiorentina-Crystal PalaceConference Leaguequote

L’altra italiana in campo stasera è la Fiorentina che in Conference League sarebbe chiamata a un miracolo.

Pronostico Fiorentina-Crystal Palace: Multigol 2-4

Il condizionale è d’obbligo perché i viola sono reduci dallo 0-3 dell’andata contro il Crystal Palace, una formazione che fino a quel momento non aveva certo entusiasmato né in campionato (dove stazionava, e staziona tutt’ora, intorno al 14° posto) né in Europa (dove era andata avanti a suon di pareggi recuperati, nelle partite di ritorno, contro Zrinjski e Aek Larnaca, avversari non proprio irresistibili). Una conferma dell’annata poco brillante anche dei viola che, a meno di un miracolo, saranno fuori dalla competizione. Di miracolo si parla anche a giudicare dalle quote rilasciate dai bookie per quanto concerne il passaggio del turno: inglesi in semifinale a 1.01, i viola a 11.50!

Quanto al numero di reti previste nei 90 regolamentari, se ne dovrebbero vedere da due a quattro. Il Multigol 2-4 è offerto a 1.44 da Eplay24 e NetBet, a 1.50 da Snai.

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