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Serie A, Sassuolo-Como: statistiche, migliori quote e pronostico© LAPRESSE

Serie A, Sassuolo-Como: statistiche, migliori quote e pronostico

Fabregas vuole ripartire dopo il ko contro l’Inter, neroverdi privi di capitan Berardi
2 min
TagsSassuolo-Comoquotepronostico

La 33ª giornata di Serie A si apre con l’anticipo Sassuolo-Como in programma venerdì 17 aprile alle ore 18.30. Partita che ha significato quasi esclusivamente per i lariani, che vogliono ripartire dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l’Inter (3-4). 

Pronostico Sassuolo-Como: ecco il segno da giocare

Prima di perdere con i nerazzurri, la squadra allenata da Fabregas era imbattuta da metà febbraio. In trasferta, invece, Nico Paz e compagni non escono sconfitti dal 15 dicembre: ko per 1-0 contro la Roma. Gli unici due precedenti tra le due squadre sono andati in scena in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia: doppio successo dei lariani e annesso clean sheet. Una curiosità per gli appassionati di statistiche: ben 8 delle ultime 9 gare giocate dal Sassuolo, in campionato, sono terminate con un numero di gol “Dispari”. Il Como in trasferta ha fatto registrare l’Under 3,5 ben 13 volte su 15. In Sassuolo-Como il pronostico sorride agli ospiti: il segno 2, possibile, si gioca a 1.68 su Eplay24, a 1.66 su Bwin, a 1.65 su Sisal. Oggettivamente difficile il compito di un Sassuolo che, privo dello squalificato Berardi, vede fissate tra 4.85 e 5 le sue chance di vittoria.

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