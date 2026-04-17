Copa del Rey, il pronostico di Atletico Madrid-Real Sociedad: una finale col “rosso"

Niente Liga spagnola nel weekend, spazio alla finale di Copa del Rey . Una finale senza le due big del calcio spagnolo, Barcellona e Real Madrid . A sfidarsi, sabato sera (ore 21) all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, saranno Atletico Madrid e Real Sociedad . Ecco il pronostico del match.

Atletico favorito per la vittoria

L’Atletico Madrid torna in finale di Copa del Rey dopo l’ultimo trionfo datato 2013, il decimo nella storia dei Colchoneros. La squadra di Simeone in questo torneo ha fatto la voce grossa contro il Betis, battuto 5-0, e dato spettacolo nel doppio confronto con il Barcellona: vittoria per 4-0 in casa e ko al Camp Nou per 3-0. La Real Sociedad ha dovuto disputare ben 7 partite per arrivare all’ultimo atto. In semifinale ha piegato i cugini dell’Athletic Bilbao con un doppio 1-0, in precedenza un 3-2 all’Alaves e un successo col brivido, ai rigori, contro l’Osasuna (2-2 al 90’).

L’Atletico è squadra di livello superiore e negli ultimi 9 scontri diretti con la Real ha un bottino di 6 successi e 3 pareggi. Occhio però, la Real Sociedad in questo torneo ha dimostrato di saper uscire alla distanza, con tanti gol segnati nei secondi tempi. Per le quote l’Atletico Madrid è favorito: la vittoria al 90’ di Lookman e compagni è offerta a 1.82 da Eplay24, a 1.80 da William Hill e a 1.75 da Bet365. Il “2” dei baschi” si gioca a 4.25 mentre il pareggio (segno che l’Atletico non fa registrare dal 18 febbraio) è in lavagna a 3.60. Ci si gioca un trofeo e quindi la tensione non mancherà. Tenendo conto che in 4 delle ultime 5 partite dell’Atletico c’è stato un cartellino rosso, si può valutare la giocata “Espulsione Sì”a quota 3.50.