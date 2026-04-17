Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Copa del Rey, il pronostico di Atletico Madrid-Real Sociedad: una finale col “rosso"© Getty Images

Copa del Rey, il pronostico di Atletico Madrid-Real Sociedad: una finale col “rosso"

Partita secca a Siviglia, Simeone favorito per la conquista del trofeo ma occhio ai baschi
Federico Vitaletti
2 min
TagsAtletico Madrid-Real SociedadCopa del Reypronostico

Niente Liga spagnola nel weekend, spazio alla finale di Copa del Rey. Una finale senza le due big del calcio spagnolo, Barcellona e Real Madrid. A sfidarsi, sabato sera (ore 21) all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, saranno Atletico Madrid e Real Sociedad. Ecco il pronostico del match.

Atletico favorito per la vittoria

L’Atletico Madrid torna in finale di Copa del Rey dopo l’ultimo trionfo datato 2013, il decimo nella storia dei Colchoneros. La squadra di Simeone in questo torneo ha fatto la voce grossa contro il Betis, battuto 5-0, e dato spettacolo nel doppio confronto con il Barcellona: vittoria per 4-0 in casa e ko al Camp Nou per 3-0. La Real Sociedad ha dovuto disputare ben 7 partite per arrivare all’ultimo atto. In semifinale ha piegato i cugini dell’Athletic Bilbao con un doppio 1-0, in precedenza un 3-2 all’Alaves e un successo col brivido, ai rigori, contro l’Osasuna (2-2 al 90’).

L’Atletico è squadra di livello superiore e negli ultimi 9 scontri diretti con la Real ha un bottino di 6 successi e 3 pareggi. Occhio però, la Real Sociedad in questo torneo ha dimostrato di saper uscire alla distanza, con tanti gol segnati nei secondi tempi. Per le quote l’Atletico Madrid è favorito: la vittoria al 90’ di Lookman e compagni è offerta a 1.82 da Eplay24, a 1.80 da William Hill e a 1.75 da Bet365. Il “2” dei baschi” si gioca a 4.25 mentre il pareggio (segno che l’Atletico non fa registrare dal 18 febbraio) è in lavagna a 3.60. Ci si gioca un trofeo e quindi la tensione non mancherà. Tenendo conto che in 4 delle ultime 5 partite dell’Atletico c’è stato un cartellino rosso, si può valutare la giocata “Espulsione Sì”a quota 3.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS