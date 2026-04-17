Udinese-Parma, Zaniolo contro Strefezza: il pronostico

Udinese-Parma, pronostico Multigol 2-3

Come detto è un ottimo momento per l’Udinese che, trascinata dalle giocate di Zaniolo, ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 giornate. L’ex Roma è pronto ad ingaggiare un duello tutto fantasia con Strefezza, che contro il Napoli ha trovato il suo primo gol con la maglia del Parma. Un Parma che però non vince da sei giornate (4 pareggi e 2 sconfitte e che negli ultimi 5 scontri diretti con l’Udinese ha rimediato ben 4 sconfitte (più un pareggio). Per le quote più Udinese che Parma: l’1 si gioca a 2.18 su Eplay24, a 2.15 su BetFlag e William Hill. Il pareggio è in lavagna a 3.00, il 2 del Parma a 3.80. All’andata, al Tardini, finì 2-0 perl’Udinese. Un altro Multigol 2-3 è proposto a 1.92 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.