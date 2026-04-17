Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Udinese-Parma, Zaniolo contro Strefezza: il pronostico© LAPRESSE

Udinese-Parma, Zaniolo contro Strefezza: il pronostico

I friulani hanno alle spalle il successo in casa del Milan, i ducali il pareggio casalingo con il Napoli
2 min
TagsUdinese-ParmaZaniolopronostico

Il sabato di Serie A si apre alle 15.00 con Udinese-Parma, due formazioni reduci da due risultati di prestigio. I friulani hanno battuto 3-0 il Milan a San Siro, il Parma ha imposto il pareggio al Napoli: ducali a +9 sul terz'ultimo posto. Ecco il pronostico di Udinese-Parma.

Udinese-Parma, pronostico Multigol 2-3

Come detto è un ottimo momento per l’Udinese che, trascinata dalle giocate di Zaniolo, ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 giornate. L’ex Roma è pronto ad ingaggiare un duello tutto fantasia con Strefezza, che contro il Napoli ha trovato il suo primo gol con la maglia del Parma. Un Parma che però non vince da sei giornate (4 pareggi e 2 sconfitte e che negli ultimi 5 scontri diretti con l’Udinese ha rimediato ben 4 sconfitte (più un pareggio). Per le quote più Udinese che Parma: l’1 si gioca a 2.18 su Eplay24, a 2.15 su BetFlag e William Hill. Il pareggio è in lavagna a 3.00, il 2 del Parma a 3.80. All’andata, al Tardini, finì 2-0 perl’Udinese. Un altro Multigol 2-3 è proposto a 1.92 da Eplay24 e NetBet, a 1.95 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS