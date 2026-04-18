Pronostico Napoli-Lazio: Conte favorito, biancocelesti con la testa alla Coppa Italia

Pronostico e quote Napoli-Lazio: Multigol 2-3

I partenopei in campionato non hanno ancora mai perso davanti al loro pubblico: 11 vittorie e 4 pareggi. La compagine di Antonio Conte ospita una Lazio (10 gol segnati in trasferta) reduce dall’1-0 subìto sul campo della Fiorentina. Curiosità: il Napoli in casa non ha ancora mai fatto registrare la Somma gol 2, esito che invece ha già risposto presente in 5 delle 16 trasferte fin qui disputate dalla Lazio.

Capitolo quote. Per i bookie il Napoli è super favorito per la vittoria finale: il segno 1 si gioca a 1.57 su Eplay24 e Vincitu, a 1.55 su Sisal. Il pareggio è in lavagna a 3.80, il segno 2 biancoceleste (la Lazio ha vinto le ultime 3 gare giocate a Fuorigrotta) è a 6.50. Da provare il Multigol 2-3: a 1.92 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Sisal.