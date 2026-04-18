Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Napoli-Lazio: Conte favorito, biancocelesti con la testa alla Coppa Italia© Getty Images

Pronostico Napoli-Lazio: Conte favorito, biancocelesti con la testa alla Coppa Italia

Le quote sorridono ai partenopei, vittoriosi nel girone d’andata per 2-0 allo stadio Olimpico
2 min
TagsNapoli-LazioquoteSerie A

Il pareggio al Tardini contro il Parma ha fatto scivolare il Napoli a meno 9 dall’Inter capolista. La squadra di Antonio Conte vuole ripartire nella 33ª giornata di Serie A: al Maradona, sabato, arriva la Lazio di Sarri.

Pronostico e quote Napoli-Lazio: Multigol 2-3

I partenopei in campionato non hanno ancora mai perso davanti al loro pubblico: 11 vittorie e 4 pareggi. La compagine di Antonio Conte ospita una Lazio (10 gol segnati in trasferta) reduce dall’1-0 subìto sul campo della Fiorentina. Curiosità: il Napoli in casa non ha ancora mai fatto registrare la Somma gol 2, esito che invece ha già risposto presente in 5 delle 16 trasferte fin qui disputate dalla Lazio.

Capitolo quote. Per i bookie il Napoli è super favorito per la vittoria finale: il segno 1 si gioca a 1.57 su Eplay24 e Vincitu, a 1.55 su Sisal. Il pareggio è in lavagna a 3.80, il segno 2 biancoceleste (la Lazio ha vinto le ultime 3 gare giocate a Fuorigrotta) è a 6.50. Da provare il Multigol 2-3: a 1.92 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS