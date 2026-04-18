Roma-Atalanta, la partita di Gasperini: quote e pronostico

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l’esito Goal

Una sfida speciale per Gian Piero Gasperini, che da allenatore ha vissuto nove indimenticabili anni alla guida della Dea. All’Olimpico, tuttavia, non può esserci spazio per sentimentalismi: la Roma insegue il prezioso quarto posto, traguardo per cui Malen e compagni sono ancora in lizza, insieme a Como e Juventus. L’Atalanta, dopo il ko nello scontro diretto con la Juve, si è un po’ staccata dal treno Champions e si trova in settima posizione, a meno 4 dai giallorossi. All’andata la Dea ha battuto 1-0 la Roma e si può dire che Palladino abbia portato avanti il lavoro di Gasperini: negli ultimi 7 incroci sull’asse Bergamo-Roma, infatti, si registrano 6 vittorie dell’Atalanta più un pareggio. La Roma ha collezionato 7 successi e 2 pareggi nelle ultime 9 gare interne di campionato e, in generale, è la squadra che ha incassato meno gol (9) in partite casalinghe. Sia Roma che Atalanta hanno fatto registrare l’Under 2,5 in ben 20 delle loro 32 partite fin qui giocate in Serie A. Nelle previsioni dei bookmaker la partita è aperta a qualsiasi risultato: l’1 giallorosso si può giocare a 2.48 su Eplay24, a 2.46 su Vincitu, a 2.45 su Sisal. Il pareggio è quotato a 3.30, il 2 bergamasco è a 2.95. Trattandosi di un match in cui entrambe hanno bisogno di vincere, si può valutare l’esito Goal: a 1.73 su Eplay24, a 1.72 su Eurobet, a 1.70 su Snai.