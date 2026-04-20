Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Premier League, il West Ham di Castellanos cerca punti salvezza contro il Crystal Palace© Getty Images

Pronostici Premier League, il West Ham di Castellanos cerca punti salvezza contro il Crystal Palace

Ospiti in cerca di punti salvezza nel posticipo della 33a giornata
1 min
TagsCrystal Palace-West HamPremier Leaguequote

Reduce dalla conquista della prima semifinale della sua storia (anche se si tratta della Conference League) il Crystal Palace completa il turno di Premier League ospitando il West Ham che ha bisogno di punti per staccare il Tottenham di De Zerbi (terz’ultimo).

Comparazione quote Crystal Palace-West Ham: segno 2

Le “Eagles” in campionato non hanno particolari ambizioni e non sono neanche troppo vicine alla zona retrocessione per cui potrebbero affrontare il match con un pizzico di fisiologica sufficienza. Il segno 2, in casi del genere, può rientrare nella categoria del “difficile ma non impossibile”. Su Sisal il 2 del West Ham si può giocare a 2.90, 2.80 invece l'offerta di Eplay24 e NetBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS