Pronostici Premier League, il West Ham di Castellanos cerca punti salvezza contro il Crystal Palace
Reduce dalla conquista della prima semifinale della sua storia (anche se si tratta della Conference League) il Crystal Palace completa il turno di Premier League ospitando il West Ham che ha bisogno di punti per staccare il Tottenham di De Zerbi (terz’ultimo).
Comparazione quote Crystal Palace-West Ham: segno 2
Le “Eagles” in campionato non hanno particolari ambizioni e non sono neanche troppo vicine alla zona retrocessione per cui potrebbero affrontare il match con un pizzico di fisiologica sufficienza. Il segno 2, in casi del genere, può rientrare nella categoria del “difficile ma non impossibile”. Su Sisal il 2 del West Ham si può giocare a 2.90, 2.80 invece l'offerta di Eplay24 e NetBet.