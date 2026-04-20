Comparazione quote Crystal Palace-West Ham: segno 2

Le “Eagles” in campionato non hanno particolari ambizioni e non sono neanche troppo vicine alla zona retrocessione per cui potrebbero affrontare il match con un pizzico di fisiologica sufficienza. Il segno 2, in casi del genere, può rientrare nella categoria del “difficile ma non impossibile”. Su Sisal il 2 del West Ham si può giocare a 2.90, 2.80 invece l'offerta di Eplay24 e NetBet.