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Barracas Central-Belgrano, il pronostico: tra Goal e No Goal meglio...© Getty Images

Barracas Central-Belgrano, il pronostico: tra Goal e No Goal meglio...

Le due squadre vanno a caccia di punti per rientrare tra le prime otto della classifica
Amedeo Paioli
2 min
TagsBarracas Central-Belgranoliga profesionalTorneo Apertura

Liga Profesional, ovvero la massima serie argentina, in evidenza. Manca solo qualche giornata al termine della stagione regolare del torneo di Apertura e nel gruppo B (le 30 squadre del campionato sono divise in due gironi da 15) il Rivadavia è già sicuro del biglietto per i playoff. Anche River Plate (ko ieri nella super sfida col Boca, gol di Paredes) e Argentinos Jrs sono a un passo dal traguardo mentre dietro c’è ancora lotta per cercare di rientrare nelle prime otto della graduatoria.

Segnano entrambe? La quota è interessante

Tra le sfide di stasera Barracas Central-Belgrano si inserisce proprio in questo contesto con la squadra ospite che è più avanti di 3 lunghezze rispetto ai padroni di casa a cui tocca stare, almeno per il momento, proprio ai margini della zona che vale l’accesso agli spareggi per la conquista del titolo.

Differenza di punti, quindi, tra Barracas e Belgrano (19 a 22) ma esattamente identico il numero delle reti fin qui realizzate e subìte dalle due squadre (13 all’attivo e 12 al passivo per entrambe). Per il Central 6 esiti Goal nelle ultime 7 partite di campionato mentre il Belgrano, escludendo la Coppa Argentina, risponde con 4 esiti NoGoal nelle ultime 5 uscite. Almeno una rete per parte ci potrebe stare, dovendo scegliere forse meglio il Goal che presenta anche una quota molto interessante: 2.47 su Eplay24, 2.40 su Eurobet e Snai.

 

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