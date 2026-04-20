Pronostico Inter-Como, la Coppa Italia elegge la sua prima finalista

Inter e Como ripartono da un risultato di parità (0-0) nella loro semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma martedì sera al Meazza. Un confronto che arriva a distanza di soli nove giorni dal match di campionato giocato al Sinigaglia e vinto 4-3 dalla squadra di Chivu. Ecco quote e pronostico di Inter-Como.

Comparazione quote: Inter-Como Goal