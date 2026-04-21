Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Premier League, serata con Brighton-Chelsea: il pronostico© Getty Images

Premier League, serata con Brighton-Chelsea: il pronostico

I Blues non segnano una rete da cinque gare di fila
1 min
TagsPremier LeagueBrighton-Chelseapronostico

Altro che Champions League! Il Chelsea quest’anno rischia di restare addirittura fuori dalle competizioni europee visto che, a 5 giornate dalla fine, occupa il sesto posto in campionato a pari merito con Brentford e Bournemouth. 

Quote e pronostico Brighton-Chelsea: Goal

Stasera il club londinese va a fare visita al Brighton che è soltanto un punto più indietro e all’Amex Stadium può succedere davvero di tutto. Se si esclude il 7-0 in Fa Cup al modesto Port Vale i “Blues” non segnano una rete da 5 gare di fila, 5 ko con ben 11 reti subìte. Forse è giunto il momento di guardare in direzione del Goal: quota 1.52 su Eplay24, Vincitu Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS