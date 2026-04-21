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martedì 21 aprile 2026
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Pronostico Real Madrid-Alaves, al Bernabeu è atteso un ritorno© Getty Images

Pronostico Real Madrid-Alaves, al Bernabeu è atteso un ritorno

Le quote del match di campionato tra i Blancos e i baschi, in lotta per non retrocedere
Amedeo Paioli
2 min
TagsReal Madrid-Alavesquotepronostico

Sette giornate alla fine del campionato e per il Real Madrid la situazione adesso è davvero molto complicata. Il Barcellona è primo con ben nove lunghezze di vantaggio e per le Merengues il recupero appare difficile se non, addirittura, impossibile. Solo nelle ultime due giornate i catalani hanno preso 5 punti ai madridisti che hanno prima perso a Maiorca (1-2) e poi pareggiato in casa con il Girona (1-1) mentre i blaugrana hanno fatto bottino pieno. Si dirà che i due ultimi risultati del Real sono arrivati entrambi prima del doppio confronto di Champions con il Bayern e che, quindi, la concentrazione era rivolta alla più prestigiosa competizione europea. Ma anche lì è stato un flop con i campioni di Germania che hanno vinto sia all’andata, al Bernabeu, per 2-1 e poi al ritorno per 4-3. 

Pronostico Real Madrid-Alaves: 1+Over 2,5

Stasera prende il via un turno infrasettimanale de LaLiga e il Real Madrid riceve l’Alaves che è imbattuto da 4 turni di fila (3 pareggi e una vittoria) grazie ai quali è riuscito a mantenere il quart’ultimo posto con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Nell’arco delle ultime 28 partite, tra tutte le competizioni, Vinicius e compagni sono andati sempre a rete almeno una volta con la sola eccezione dello 0-1 di Real Madrid-Getafe del 2 marzo scorso e sembra difficile che stasera non continui su questa strada. Il segno 1 non può essere messo in discussione con l’Over 2,5 in grado di fargli buona compagnia. La combo 1+Over 2,5 si può giocare a 1.54 su Eplay24 e NetBet, a 1.65 su Sisal.

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