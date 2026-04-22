Pronostico Burnley-Manchester City, missione aggancio in vetta per Guardiola

In Premier League il momento è arrivato, sia in testa che in coda. Stasera si gioca Burnley Manchester City con l’undici di Guardiola che, dopo un lungo inseguimento, può agganciare l’Arsenal in testa alla classifica (e magari scavalcarlo vincendo con almeno 2 reti di scarto) e quello di casa che, con una sconfitta, sarebbe matematicamente retrocesso in Championship (gli resterebbero solo 4 partite con 13 lunghezze di distanza dal West Ham attualmente quart’ultimo).

Comparazione quote Burnley-Manchester City: parziale/finale 2/2