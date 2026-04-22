Atalanta-Lazio, il pronostico della seconda semifinale di Coppa Italia

Per come sono andate le cose probabilmente questa è l’ultima occasione per giocare in Europa il prossimo anno. Atalanta e Lazio si affrontano stasera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo che all’andata il match dell’Olimpico si è chiuso sul 2-2 .

Pronostico Atalanta-Lazio: Goal

La vittoria di questa competizione, come si diceva un attimo fa, mette a disposizione un biglietto per la fase campionato della Europa League, un traguardo altrimenti impossibile per i biancocelesti (noni in serie A a -11 dalle posizioni che valgono l’accesso a una delle competizioni continentali minori) e ancora alla portata dei bergamaschi (sono a -4 da Como e Roma attualmente al quinto e sesto posto) che però devono fare i conti con chi sta davanti che di sicuro non vuole mollare. La Lazio vittoriosa vista a Napoli sabato scorso ha fatto davvero un’ottima impressione (probabilmente anche per demerito dei partenopei protagonisti della peggior partita della loro stagione) e l’Atalanta, che invece nell’ultimo periodo brilla un po’ meno del solito, dovrà fare molta attenzione alle ripartenze biancocelesti.

Per conquistare la finale entrambe le squadre devono vincere ed entrambe hanno l’obbligo di andare a segno. Il Goal non può essere escluso: quota 1.83 su Eplay24, 1.82 su Vincitu, 1.80 su Sisal.