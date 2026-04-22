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LaLiga, Elche-Atletico Madrid: le quote sono equilibrate© Getty Images

LaLiga, Elche-Atletico Madrid: le quote sono equilibrate

I 3 punti servono più ai padroni di casa, coinvolti nella bagarre per non retrocedere
2 min
TagsLaLigaElche-Atletico Madridquote

La lotta per non retrocedere ne LaLiga è incertissima con ben otto squadre impegnate a evitare di finire tra le ultime tre della graduatoria (compreso il fanalino di coda Oviedo che, a un certo punto della stagione, sembrava ormai già condannato alla categoria inferiore). Tra le squadre a rischio c’è anche l’Elche, attualmente terz’ultimo, che stasera, nel turno infrasettimanale in programma, riceve l’Atletico Madrid

Pronostico Elche-Atletico Madrid: Multigol 1-3

A prima vista sembrerebbe una sfida dall’esito scontato ma in realtà l’esito è molto più incerto di quanto si possa credere (basta guardare anche le quote per rendersene conto: segno 1 a 2.35, il 2 vale 2.85). I “Colchoneros” sono reduci dalla sconfitta nella finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad (2-2 al termine dei tempi regolamentari e supplementari con ko decisivo ai rigori) e in campionato vengono da 3 sconfitte consecutive. L’unica nota positiva per l’undici del Cholo Simeone è la qualificazione alle semifinali di Champions League, conquistata eliminando nientemeno che il Barcellona, arrivata al termine di due vere e proprie battaglie sia nel match d’andata vinto al Camp Nou (2- 0) che in quella di ritorno persa al Metropolitano (1-2). 

L’Elche, dopo 11 partite senza vittoria (4 pareggi e 7 sconfitte) ha poi vinto 2 delle ultime 3 esibizioni rubando punti a Maiorca e Valencia, due dirette concorrenti nella lotta per la salvezza. In classifica l’Atletico è quarto, potrebbe anche sperare di finire terzo (al massimo) ma non rischia di perdere il posto Champions visto l’attuale +11 sulla quinta. I 3 punti servono più ai padroni di casa che agli ospiti ma, visto che qui tutto può accadere, potrebbe essere il caso di affidarsi, ancora una volta, al Multigol 1-3: quota 1.57 su Sisal, 1.44 su Eplay24 e NetBet.

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