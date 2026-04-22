Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Rayo-Espanyol, sfida salvezza a Vallecas: quote e pronostico© EPA

Rayo-Espanyol, sfida salvezza a Vallecas: quote e pronostico

Ospiti in crisi nera: nessuna vittoria nel girone di ritorno
1 min
TagsRayo-Espanyolquotepronostico

Nell'ambito della 33a giornata di Liga ci sono partite importanti anche in chiave salvezza/retrocessione. Una di queste è Rayo-Espanyol, in programma giovedì 23 aprile alle ore 20: ecco quote e pronostico del match.

Vince il Rayo? Quota interessante per il segno 1

Dopo un ottimo avvio di stagione l'Espanyol è entrato in una crisi che sembra irreversibile: nessuna vittoria nel girone di ritorno e digiuno che dura da ben 14 partite: 5 pareggi e 9 sconfitte. Il Rayo ha raggiunto le semifinali di Conference League e in campionato ha perso solo 2 volte negli ultimi 9 turni. In presenza di questi dati sembra doveroso concedere fiducia al segno 1 del Rayo: quota 2.12 su Eplay24, 2.10 su Eurobet, 2.05 su Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS