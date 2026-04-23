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Eredivisie, il pronostico di Go Ahead-AZ Alkmaar: il consiglio che vale quota 2.20© Getty Images

Eredivisie, il pronostico di Go Ahead-AZ Alkmaar: il consiglio che vale quota 2.20

Una delle due squadre può meritare fiducia: ecco di chi si tratta
2 min
TagsGo Ahead-AZ AlkmaarEredivisiepronostico

Dalla Spagna ci si sposta in Olanda perché stasera ci sono un paio di sfide di Eredivisie in programma e tra queste, vista la situazione di classifica, merita un pizzico di attenzione in più G.A.Eagles-Az (nell’altra, Psv-Zwolle, c’è l’undici di Eindhoven che ha già vinto il campionato). Ecco il pronostico del match, in programma alle ore 18.45.

Comparazione quote Go Ahead-AZ Alkmaar: segno 2

Le “Aquile” navigano con una certa serenità a metà classifica mentre la squadra di Alkmaar, già qualificata all’Europa League perché recente vincitrice della Knvb Beker, ha ancora la possibilità di finire terza (6 punti da recuperare al Nijmegen, proprio l’altra finalista di coppa d’Olanda battuta 5-1 all’ultima uscita), una posizione che, di regola, permette di disputare la semifinale playoff di accesso alla Champions League. A prescindere da ciò è il 2 che si lascia preferire e occhio alle quote perchè sono interessanti. Il successo esterno dell’AZ è offerto a 2.20 da Eplay24 e da NetBet, a 2.15 da Sisal.

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