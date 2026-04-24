Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Premier League, Sunderland-Nottingham Forest: quote e pronostico© Getty Images

Premier League, Sunderland-Nottingham Forest: quote e pronostico

Occhio al numero di reti totali nella sfida in programma allo “Stadium of Light”
1 min
TagsSunderland-NottinghamPremier Leaguepronostico

Stasera anche la Premier League ha una partita da disputare. Si tratta di Sunderland-Nottingham di grande importanza soprattutto per la formazione ospite impegnata ad allontanarsi dalla zona retrocessione

Comparazione quote: Over 2,5

Una operazione riuscita negli ultimi tempi con 3 pareggi e 2 vittorie che hanno portato il Forest a +5 dal Tottenham terz’ultimo. Il Sunderland è reduce dal ko con l’Aston Villa e continua a procedere a corrente alternata. In teoria potrebbe ancora sperare in uno dei due ultimi posti che regalano un biglietto per l’Europa ma davanti ci sono troppe squadre e l’impresa sembra poco probabile. 

Più probabile, stasera, l’Over 2,5: quota 2.10 su Elabet e DomusBet, 2.06 su Eplay24

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS