Premier League, Sunderland-Nottingham Forest: quote e pronostico

Comparazione quote: Over 2,5

Una operazione riuscita negli ultimi tempi con 3 pareggi e 2 vittorie che hanno portato il Forest a +5 dal Tottenham terz’ultimo. Il Sunderland è reduce dal ko con l’Aston Villa e continua a procedere a corrente alternata. In teoria potrebbe ancora sperare in uno dei due ultimi posti che regalano un biglietto per l’Europa ma davanti ci sono troppe squadre e l’impresa sembra poco probabile.

Più probabile, stasera, l’Over 2,5: quota 2.10 su Elabet e DomusBet, 2.06 su Eplay24