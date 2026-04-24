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Pronostico Monza-Modena, motivazioni (e quote) suggeriscono il segno 1© LAPRESSE

Pronostico Monza-Modena, motivazioni (e quote) suggeriscono il segno 1

Brianzoli in lotta per la promozione diretta, i “ Canarini ” sono certi di un posto nei quarti di finale dei playoff Brianzoli in lotta per la promozione diretta, i "Canarini" sono certi di un posto nei quarti di finale dei playoff
4 min
TagsMonza-Modenaquotepronostico
Due soli posti che regalano la promozione diretta in serie A e tre squadre che continuano a lottare nel tentativo di conquistarli. Restano solo 270 minuti e due festeggeranno mentre l’altra dovrà affrontare la lotteria dei playoff (partendo, almeno, dalle semifinali). Stasera prende il via il terz’ultimo capitolo della saga con il Monza, attualmente secondo a pari merito con il Frosinone ma in vantaggio negli scontri diretti, che riceve il Modena già sicuro dei quarti di finale degli spareggi promozione. Ecco il pronostico di Monza-Modena: fischio d’inizio alle ore 19.00. 

Pronostico Monza-Modena: in alternativa all’1 ecco cosa giocare

I “Canarini” non possono migliorare questo traguardo e non possono neanche perderlo per cui possono giocare con estrema serenità, proprio l’unica cosa che potrebbe mettere in difficoltà i brianzoli. Certo vale la pena sottolineare il fatto che gli emiliani non hanno alcun obiettivo da raggiungere e dunque l’interesse a spingere è ridotto ai minimi termini. Se poi si aggiunge il fatto che il Modena non vince da 4 partite (2 pareggi e 2 sconfitte) ecco che le quotazioni del Monza subiscono una impennata notevole. Il quadro della partita può essere completato da una annotazione statistica abbastanza interessante. Il Modena viene da 5 esiti Goal consecutivi, una sequenza mai fatta registrare prima (al massimo i Goal di fila erano stati tre). Doveroso quindi partire con il segno 1 ma in abbinamento e/o in alternativa, come pronostico di Monza-Modena, si potrebbe considerare il NoGoal. Il segno 1 si può giocare a 1.64 su Eplay24 e NetBet, a 1.67 su Sisal. Il No Goal è quotato a1.80 da Eplay24, a 1.83 da DomusBet, a 1.85 da Elabet e Sisal.

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