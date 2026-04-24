Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Avellino-Bari, playoff contro salvezza: il pronostico© LAPRESSE

Avellino-Bari, playoff contro salvezza: il pronostico

Quote favorevoli agli irpini nel secondo anticipo di B in programma stasera
1 min
TagsAvellino-Bariquotepronostico

A seguire (ore 21.00) sarà la volta di Avellino-Bari, match interessante in chiave qualificazione playoff (gli irpini sono al momento fuori dagli spareggi per un punto) e in chiave salvezza (i pugliesi sono quart’ultimi a -3 dall’Empoli sest’ultimo e solo a +1 dalle ultime tre che retrocedono direttamente in C senza passare dai playout). 

Pronostico e quote Avellino-Bari: Multigol 1-3

I “Lupi”, dopo aver messo insieme un punto in 3 partite, sono tornati a vincere (2-0 sul campo del Mantova) all’ultima uscita mentre i “Galletti” hanno vinto soltanto una volta nelle ultime 5 esibizioni (per il resto 4 ko) e non pareggiano da 9 turni consecutivi. La squadra di casa merita sicuramente i favori del pronostico (anche le quote la pensano allo stesso modo, con l’1 proposto a 1.90 e il 2 del Bari a 4.10) con il Multigol 1-3 a disposizione di chi cerca un esito differente. Il Multigol 1-3 è in lavagna a 1.33 su Eplay24, a 1.36 su Sisal, a 1.39 su DomusBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS