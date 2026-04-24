Avellino-Bari, playoff contro salvezza: il pronostico
A seguire (ore 21.00) sarà la volta di Avellino-Bari, match interessante in chiave qualificazione playoff (gli irpini sono al momento fuori dagli spareggi per un punto) e in chiave salvezza (i pugliesi sono quart’ultimi a -3 dall’Empoli sest’ultimo e solo a +1 dalle ultime tre che retrocedono direttamente in C senza passare dai playout).
Pronostico e quote Avellino-Bari: Multigol 1-3
I “Lupi”, dopo aver messo insieme un punto in 3 partite, sono tornati a vincere (2-0 sul campo del Mantova) all’ultima uscita mentre i “Galletti” hanno vinto soltanto una volta nelle ultime 5 esibizioni (per il resto 4 ko) e non pareggiano da 9 turni consecutivi. La squadra di casa merita sicuramente i favori del pronostico (anche le quote la pensano allo stesso modo, con l’1 proposto a 1.90 e il 2 del Bari a 4.10) con il Multigol 1-3 a disposizione di chi cerca un esito differente. Il Multigol 1-3 è in lavagna a 1.33 su Eplay24, a 1.36 su Sisal, a 1.39 su DomusBet.