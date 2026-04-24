Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Frosinone, tre passi verso la Serie A: il pronostico del match con la Carrarese© LAPRESSE

Frosinone, tre passi verso la Serie A: il pronostico del match con la Carrarese

Toscani in corsa per l’ottavo posto, l’ultimo utile per i playoff
Federico Vitaletti
3 min
TagsFrosinone-Carraresequotepronostico

Non sembra esagerato definire eccezionale il campionato fin qui disputato dal Frosinone. Per coronare la sua splendida cavalcata con un risultato di prestigio (promozione in Serie A), la banda di Massimiliano Alvini deve però tenere premuto il piede sull’acceleratore. Sabato alle 15, al “Benito Stirpe”, arriva l’ambiziosa Carrarese, in piena corsa per l’ottavo posto, l’ultimo utile per disputare i playoff. Ecco il pronostico di Frosinone-Carrarese

Comparazione quote Frosinone-Carrarese: segno 1

Se però tra le due squadre ballano 29 punti di differenza in classifica qualche motivo ci sarà: uno di questi è la continuità. In campionato il Frosinone ha perso solo 3 volte su 35 e le due sconfitte interne sono arrivate contro Monza Venezia, ovvero le uniche due squadre che precedono in classifica i laziali. La Carrarese dopo tre vittorie di fila (precedute da un “digiuno” lungo ben 9 giornate) ha prima perso in casa della Reggianae poi pareggiato 2-2 contro il Pescara. Va detto che solo il Venezia capolista ha segnato più gol del Frosinone (71 contro 67) mentre in trasferta la Carrarese ha subìto 30 gol, peggior difesa esterna tra le prime 15 della classifica. Quote alla mano è una sfida da Goal  e da Over 2,5, esiti che il Frosinone ha fatto registrare ben 21 volte in 35 giornate. Il segno più accreditato, alla luce delle motivazioni e per quanto fatto vedere in generale da Frosinone e Carrarese, è l’1: a 1.55 su Eplay24, a 1.58 su Netwin, a 1.60 su Snai.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS