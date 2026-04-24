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Pronostico Venezia-Empoli, Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote© LAPRESSE

Pronostico Venezia-Empoli, Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

Obiettivo promozione per i lagunari, i toscani nelle ultime 16 giornate hanno vinto solo una volta
4 min
TagsVenezia-Empoliquotepronostico

Una sola vittoria nelle ultime 16 giornate (peraltro arrivata in casa). Questo il magro bottino dell’Empoli, atteso dalla più difficile delle trasferte. I toscani sabato pomeriggio (ore17.15) sfidano il Venezia capolista, che fin qui ha dimostrato di essere squadra di categoria superiore. Ecco il pronostico di Venezia-Empoli.

Almeno tre gol al Penzo? Ecco le migliori quote dell’Over 2,5

Due sole sconfitte al Penzo (contro Cesena e Modena) poi 15 vittorie, le ultime 4 con almeno due gol di scarto. I più attenti lo avranno notato: il Venezia resta l’unica squadra a non aver ancora pareggiato tra le mura amiche. L’Empoli è tornato a casa con zero punti in valigia in 11 trasferte su 17 e nel girone di ritorno non ha mai vinto lontano dal Castellani. Shpendi e soci hanno in scia tre Under 2,5 consecutivi e, visto il super attacco dei lagunari, si può ragionare in controtendenza. L’Over 2,5 è probabile anche per le quote, per il Venezia sarebbe il 13° in 18 partite casalinghe. Almeno tre reti complessive in Venezia-Empoli si giocano a 1.55 su Netwin Eplay24, a 1.56 su Betsson.

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