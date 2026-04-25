Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Premier League, Arsenal-Newcastle: il pronostico è una combo© Getty Images

Premier League, Arsenal-Newcastle: il pronostico è una combo

Arteta non può sbagliare contro i Magpies, reduci da tre ko consecutivi
2 min
TagsArsenal-Newcastlequotepronostico

Strano ma vero, in primavera l’Arsenal è appassito. I Gunners sono stati agganciati dal Manchester City in vetta alla classifica di Premier League e, anzi, per tre gol segnati in meno sono dietro a Guardiola. Morale: vietati altri passi falsi contro il Newcastle, nella sfida di sabato pomeriggio (ore 18.30) all’Emirates Stadium. Ecco il pronostico di Arsenal-Newcastle

Arsenal-Newcastle, pronostico 1+Over 2,5

Stagione fallimentare per il Newcastle, il cui ruolino di marcia è di 12 vittorie, 6 pareggi e ben 15 sconfitte. Le ultime 3 sono arrivate di recente e tutte per 2-1: contro Sunderland, Crystal Palace e Bournemouth. L’Arsenal, secondo miglior attacco e miglior difesa del torneo, ha già battuto per 2-1 i Magpies nel girone d’andata. Per quanto detto in precedenza vincere è fondamentale, segnare tanto anche. Arteta lo sa bene e chiederà concretezza ai suoi, imbattuti in sfide casalinghe di Premier contro il Newcastle da quasi 16 anni. In Arsenal-Newcastle sono dunque due gli esiti in evidenza: l’1 e l’Over 2,5, legabili anche in combo: quota 1.96 su Eplay24 e NetBet, 2.05 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS