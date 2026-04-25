Premier League, Arsenal-Newcastle: il pronostico è una combo

Strano ma vero, in primavera l’Arsenal è appassito. I Gunners sono stati agganciati dal Manchester City in vetta alla classifica di Premier League e, anzi, per tre gol segnati in meno sono dietro a Guardiola . Morale: vietati altri passi falsi contro il Newcastle , nella sfida di sabato pomeriggio (ore 18.30) all’Emirates Stadium. Ecco il pronostico di Arsenal-Newcastle .

Arsenal-Newcastle, pronostico 1+Over 2,5

Stagione fallimentare per il Newcastle, il cui ruolino di marcia è di 12 vittorie, 6 pareggi e ben 15 sconfitte. Le ultime 3 sono arrivate di recente e tutte per 2-1: contro Sunderland, Crystal Palace e Bournemouth. L’Arsenal, secondo miglior attacco e miglior difesa del torneo, ha già battuto per 2-1 i Magpies nel girone d’andata. Per quanto detto in precedenza vincere è fondamentale, segnare tanto anche. Arteta lo sa bene e chiederà concretezza ai suoi, imbattuti in sfide casalinghe di Premier contro il Newcastle da quasi 16 anni. In Arsenal-Newcastle sono dunque due gli esiti in evidenza: l’1 e l’Over 2,5, legabili anche in combo: quota 1.96 su Eplay24 e NetBet, 2.05 su Sisal.