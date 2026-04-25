Serie A, come finirà Torino-Inter? Il pronostico è una combo

Comparazione quote Torino-Inter: X2+Multigol 1-3

I precedenti della sfida sono a tinte nerazzurre. Basti pensare che, negli ultimi 14 incroci, si registrano 13 successi dell’Inter e un pareggio. L’ultimo sorriso granata risale a gennaio 2019: 1-0, con gol di Armando Izzo. In classifica il Toro ha raggiunto la “quota 40”, quella in cui si dormono sonni tranquilli. La condizione psicologica ideale per cercare l’impresa contro un’Inter che ha segnato, tra campionato e Coppa Italia, 15 gol nelle ultime 4 partite. Gli ultimi 6 sono arrivati tutti nei secondi tempi, segno che la condizione fisica c’è e anche chi subentra sa dare (vedi Sucic in Coppa Italia contro il Como) un contributo importante. Il club nerazzurro parte con i favori del pronostico, il segno 2 è in lavagna a 1.43 mentre la doppia chance 1X si gioca mediamente a 2.70. Quante reti verranno messe a segno in partita? I granata in casa con 21 reti realizzate e 24 subite viaggiano a una media di 1,31 gol fatti e 1,5 gol subiti a partita. Inter con la seconda miglior difesa esterna del torneo (14 reti al passivo) e ben 31 gol segnati in 16 trasferte. La “combo” che lega la doppia chance X2 al Multigol 1-3 è offerta a 1.80 da Eplay24 e NetBet, a 1.72 da Sisal