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Milan-Juve, sia Allegri che Spalletti puntano al secondo posto: il pronostico© LAPRESSE

Milan-Juve, sia Allegri che Spalletti puntano al secondo posto: il pronostico

Le quote del big match della 34ª giornata di Serie A in programma al Meazza
2 min
TagsMilan-Juventusquotepronostico
Milan-Juventus è il piatto forte della 34ª giornata di Serie A. I rossoneri nelle ultime settimane hanno rallentato mentre i bianconeri (16 punti nelle ultime 6) guardano oltre il 4° posto: battendo il Diavolo, Yildiz e compagni aggancerebbero proprio il Milan a quota 66 punti in classifica. Ecco il pronostico di Milan-Juventus, in programma domenica 26 aprile alle 20.45.

Milan-Juve da Goal? Ecco le quote

All’andata a Torino finì 0-0 con rimpianti rossoneri per il rigore fallito da Pulisic contro una Juve che aveva ancora Igor Tudor in panchina. Da quando Spalletti è al timone, in trasferta la Juve ha perso in campionato solo contro Napoli, Cagliari e Inter. Cinque clean sheet nelle ultime 6 sono un altro bel biglietto da visita da esibire al Meazza.
Dando uno sguardo al ruolino di marcia dei rossoneri si nota come come l’undici di Massimiliano Allegri non abbia mai pareggiato nelle ultime 8 giornate di Serie A. Il segno X al termine del secondo tempo di gioco moltiplica una qualsiasi puntata per 3.10 con Eplay24 e Sisal, 3.09 con Elabet. Goal o No Goal? Entrambe le compagini a segno è un’ipotesi (possibile) proposta a 1.67. Da valutare il risultato esatto multiplo “1-1; 2-1; 1-2; 2-2” in lavagna a 2.30

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