Milan-Juve, sia Allegri che Spalletti puntano al secondo posto: il pronostico

Milan-Juventus è il piatto forte della 34ª giornata di Serie A. I rossoneri nelle ultime settimane hanno rallentato mentre i bianconeri (16 punti nelle ultime 6) guardano oltre il 4° posto: battendo il Diavolo, Yildiz e compagni aggancerebbero proprio il Milan a quota 66 punti in classifica. Ecco il pronostico di Milan-Juventus, in programma domenica 26 aprile alle 20.45.

Milan-Juve da Goal? Ecco le quote

All’andata a Torino finì 0-0 con rimpianti rossoneri per il rigore fallito da Pulisic contro una Juve che aveva ancora Igor Tudor in panchina. Da quando Spalletti è al timone, in trasferta la Juve ha perso in campionato solo contro Napoli, Cagliari e Inter. Cinque clean sheet nelle ultime 6 sono un altro bel biglietto da visita da esibire al Meazza.