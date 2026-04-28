Atletico Madrid-Arsenal, Arteta cerca il bis contro Simeone

My Combo: la sintesi su Atletico Madrid-Arsenal

Secondo incrocio stagionale tra spagnoli e inglesi (come pure tra Simeone e Arteta), il primo ha emesso un verdetto inequivocabile: 4-0 per i Gunners, a Londra, nella “fase campionato” di questo torneo. Nel turno precedente i Colchoneros hanno vinto il derby spagnolo con il Barcellona ma, negli ultimi nove match giocati in tutte le competizioni, l’Atletico ha solo due vittorie all’attivo. Non è un gran momento anche per l’Arsenal che però è ancora imbattuto in Champions (10 vittorie e 2 pareggi). Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, l’Arsenal uscirà imbattuto dal catino madridista. Nelle ultime tredici partite giocate dai londinesi non è mai stata superata la soglia delle tre reti complessive. L’Atletico Madrid ha un copione abbastanza prevedibile: difesa e contrattacco. In questo contesto, ci sta ipotizzare che al “Metropolitano” saranno al massimo tre i gol segnati.

Nelle fila dell’Atletico, mister Simeone non rinuncia mai al suo capitano Koke. Un giocatore esperto che all’occorrenza non esiterà a ricorrere alle maniere forti per spezzare le trame dei palleggiatori inglesi. Tradotto: cartellino in vista per il leader dei Colchoneros. Da un protagonista “caliente” ad uno freddo, glaciale, come un bravo scandinavo che si rispetti. La euro-media di Gyokeres è di una partecipazione ad un gol della sua squadra in un match su due. Per il bomber svedese serata da gol o assist.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Atletico Madrid-Arsenal: 1) Arsenal non perde 2) Massimo tre gol totali 3) Koke cartellino 4) Gyokeres gol o assist.

My Combo: la sintesi su Nottingham Forest-Aston Villa

In Europa League il derby inglese Nottingham-Aston Villa mette in palio un biglietto per la finalissima di Istanbul. Il Forest sente profumo di storia ma di fronte c’è il Re di Coppe Unai Emery, che questo trofeo l’ha alzato al cielo ben quattro volte. Le due squadre in campionato stanno lottando rispettivamente per salvezza e Champions League. Si conoscono bene e non si fanno complimenti, lo dicono i numeri: un solo pareggio negli ultimi sette incroci più recenti. Il Nottingham punta al terzo successo interno di fila, “impresa” mai realizzata in questa stagione. I Villans vengono da quattro successi esterni di fila in Europa, l’ultimo dei quali in casa del Bologna. Secondo la visione My Combo di SisalTipster, quindi, il derby inglese in programma al “City Ground” finirà con la vittoria di una delle due squadre. Il Nottingham è imbattuto da otto partite consecutive e da sette va a segno almeno una volta. L’Aston Villa, perdendo 1-0 contro il Fulham, ha interrotto una striscia di dieci gare di fila con gol. A suggerire un match con entrambe a segno è anche la storia recente: nei loro ultimi cinque precedenti la loro rete si è gonfiata almeno una volta. Vista la posta in palio potrebbe venir meno anche lo stile “british” in luogo di una sfida più accesa, con molti cartellini: almeno 6 in totale. Occhio poi ai tiri in porta perchè scendono in campo due delle specialiste in materia. Discorso che riguarda soprattutto il Nottingham Forest, con 230 conclusioni totali di cui 84 nello specchio. In più, nel recente incrocio (12 aprile) le due squadre hanno chiuso con almeno 4 tiri in porta a testa.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Nottingham Forest-Aston Villa: 1) Vince una delle due 2) Entrambe a segno 3) Almeno 6 cartellini in totale 4) Entrambe effettuano almeno 4 tiri in porta.