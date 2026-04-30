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Braga-Friburgo, il pronostico: ok il Goal, ancora meglio...© EPA

Braga-Friburgo, il pronostico: ok il Goal, ancora meglio...

Semifinale d'andata di Europa League tra due squadre reduci da una sconfitta in campionato
1 min
TagsBraga-Friburgoquotepronostico

L’altra semifinale di Europa League è Braga-Friburgo con entrambe le squadre reduci da una sconfitta in campionato dovuta, probabilmente, al fatto che attenzione e concentrazione sono tutte rivolte al match di stasera.

Braga-Friburgo, pronostico Multigol 2-4

I portoghesi segnano almeno una rete da 9 gare consecutive mentre i tedeschi, dopo 8 gare sempre a segno, sono rimasti a secco nell’ultima contro il Dortmund. Il Goal sembra poter andare, il Multigol 2-4 sembra poter andare... meglio. Un match con minimo due, massimo quattro reti vale 1.57 per Snai e Sisal, 1.55 per Eplay24.

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