Conference League, quanti gol ci saranno in Rayo-Strasburgo? Ecco il consiglio

Pronostico e quote Rayo-Strasburgo: Multigol 1-3

Dopo la prima fase, sia il Rayo (finito quinto) che lo Strasburgo (addirittura primo nella classifica della fase campionato) hanno saltato i sedicesimi entrando in gioco direttamente negli ottavi.

Gli spagnoli hanno eliminato prima il Samsunspor e poi l’AEK Atene mentre i francesi hanno regolato prima la pratica Rijeka e poi, nei quarti, hanno ribaltato la sfida con il Mainz vincendo 4-0 il ritorno dopo aver perso 2-0 all’andata. Anche in questo caso i primi novanta minuti non dovrebbero essere decisivi ai fini della qualificazione e un pizzico di cautela, da una parte e dall’altra, servirà a non compromettere in anticipo la conquista di un traguardo storico. Il Multigol 1-3 potrebbe andar bene: quota 1.33 su Eplay24 e NetBet, 1.38 su Vincitu.