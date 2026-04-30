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Conference League, quanti gol ci saranno in Rayo-Strasburgo? Ecco il consiglio© AFPS

Conference League, quanti gol ci saranno in Rayo-Strasburgo? Ecco il consiglio

Le quote del match in programma a Vallecas tra spagnoli e francesi
1 min
TagsRayo-Strasburgoquotepronostico

Nell’altra semifinale il Rayo se la vedrà con lo Strasburgo in un match mai disputato prima da entrambe le formazioni (nessuna delle due aveva mai raggiunto un traguardo simile in una competizione europea).

Pronostico e quote Rayo-Strasburgo: Multigol 1-3

Dopo la prima fase, sia il Rayo (finito quinto) che lo Strasburgo (addirittura primo nella classifica della fase campionato) hanno saltato i sedicesimi entrando in gioco direttamente negli ottavi.

Gli spagnoli hanno eliminato prima il Samsunspor e poi l’AEK Atene mentre i francesi hanno regolato prima la pratica Rijeka e poi, nei quarti, hanno ribaltato la sfida con il Mainz vincendo 4-0 il ritorno dopo aver perso 2-0 all’andata. Anche in questo caso i primi novanta minuti non dovrebbero essere decisivi ai fini della qualificazione e un pizzico di cautela, da una parte e dall’altra, servirà a non compromettere in anticipo la conquista di un traguardo storico. Il Multigol 1-3 potrebbe andar bene: quota 1.33 su Eplay24 e NetBet, 1.38 su Vincitu.

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