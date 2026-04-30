Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Leeds-Burnley, missione salvezza per Okafor e compagni: il pronostico© Getty Images

Leeds-Burnley, missione salvezza per Okafor e compagni: il pronostico

I "Whites" vanno a caccia del successo contro i "Clarets", già retrocessi in Championship
1 min
TagsLeeds-Burnleypronosticoquote

Anche l’anticipo di Premier League in programma venerdì sera riguarda la parte bassa della classifica.

Pronostico Leeds-Burnley: segno 1

Il Leeds, portatosi a distanza di sicurezza dal Tottenham terz’ultimo (+6) riceve il già retrocesso Burnley che, ovviamente, non ha più nulla da chiedere al campionato.

Il Leeds, non ancora matematicamente salvo (ci sono ancora 12 punti da assegnare), può sfruttare questa occasione per lasciare inalterato il vantaggio o, addirittura, incrementarlo (tutto dipende da cosa faranno gli “Spurs” domenica contro l’Aston Villa). Il segno 1 in questa occasione sembra obbligato: la vittoria di Okafor e compagni vale 1.34 per Eplay24, 1.37 per Bwin, 1.38 per Snai

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS