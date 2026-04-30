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Serie A, il Lecce vince a Pisa? Ecco cosa dicono le quote© LAPRESSE

Serie A, il Lecce vince a Pisa? Ecco cosa dicono le quote

Il pronostico del match in programma all'Arena Garibaldi
Amedeo Paioli
2 min
TagsPisa-Leccequotepronostico

Diciannove partite senza riuscire a segnare. Basta questo dato a far intuire perché il Pisa, già venerdì sera con 3 turni di anticipo, potrebbe essere la prima retrocessa in serie B.

Comparazione quote: segno 2 Pisa-Lecce

Una eventualità che si materializzerebbe se i toscani non dovessero vincere la sfida contro il Lecce, quart’ultimo impegno di entrambe le squadre in questo campionato. I toscani, infatti, al momento occupano l’ultimo posto in classifica con 11 punti di ritardo proprio dal Lecce quart’ultimo. Non serve la calcolatrice per dedurre che, con un pareggio, il distacco resterebbe inalterato ma poi resterebbero solo altri 9 punti a disposizione e non basterebbero per colmare il gap con i pugliesi. Pugliesi che però non possono dormire sonni tranquilli visto che hanno un notevole vantaggio sul Pisa ma hanno soltanto un punto in più della Cremonese terz’ultima e, qualora non dovessero vincere all’Arena Garibaldi, potrebbero essere superati dai grigiorossi ritrovandosi tra quelle che scenderebbero in B se la serie A finisse al termine di questa giornata. Una situazione che impone, quindi, sia al Pisa che al Lecce di vincere a tutti i costi con la differenza che, anche con i 3 punti, i nerazzurri resterebbero a -8 dai salentini e recuperare questo svantaggio con 3 sole gare a disposizione sarebbe teoricamente possibile ma praticamente impossibile.

Per tale ragione è il 2 il segno che si lascia preferire: quota 2.40 su Eplay24, 2.37 su Bwin, 2.35 su Snai.

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