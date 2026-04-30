Spezia-Venezia, Inferno e Paradiso: il pronostico

Comparazione quote: esito Goal Spezia-Venezia

Al Picco, in un turno dove tutte le partite si giocano in contemporanea, va infatti in onda Spezia-Venezia con i liguri ultimi della classe a -1, però, dalle tre che sono davanti (e quindi, potenzialmente anche dal playout) e i veneti che guidano la classifica con 3 lunghezze di ivantaggio su Monza e Frosinone che da settimane non mollano la presa nel tentativo di approfittare di un passo falso dei lagunari. Lagunari che, finora, non solo sono riusciti a restare davanti ma, vale la pena sottolinearlo, sono anche in vantaggio negli scontri diretti con le due inseguitrici (e questo è l’elemento che fa la differenza in caso di arrivo in parità). Il Venezia, con 70 reti all’attivo, vanta il migliore attacco del campionato ma, a questo punto, non sembrano più questi i dati che contano.

Quello che vale forse la pena ricordare (e che deve mettere in guardia i neroverdi) è il successo, 4 gare interne fa, dello Spezia sul Monza (4-2) a conferma del fatto che, con la retrocessione che incombe, ogni impresa diventa possibile. Il segno 2, offerto a 1.75, non può essere trascurato ma, poiché in caso di sconfitta (e di contemporanea vittoria di Reggiana, Bari e Pescara che sono un punto più avanti) la retrocessione dello Spezia sarebbe matematica con un turno di anticipo, ecco che il Goal potrebbe rappresentare un esito più affidabile: quota 1.63 su Eplay24, 1.60 su Snai, 1.58 su Eurobet.