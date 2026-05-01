Pronostico Juve Stabia-Frosinone, ai laziali serve il 2 per sperare nella promozione in Serie A
All’inseguimento del Venezia c’è il Frosinone che è in svantaggio negli scontri diretti sia con il Venezia che con il Monza. Per andare direttamente in A vincere le 2 partite rimanenti ai ciociari potrebbe, quindi, non bastare ma in ogni caso è doveroso provarci sperando, magari, in un passo falso delle due dirette concorrenti alla promozione.
Pronostico e quote Juve Stabia-Frosinone: segno 2
Oggi al Frosinone tocca la trasferta di Castellammare contro la Juve Stabia che occupa un posto nella zona playoff con 5 lunghezze di margine dalla nona (un vantaggio che potrebbe bastare anche in caso di ko nel match odierno). Anche qui troppe chiacchiere non servono, quello che serve al Frosinone è il 2 (tra l’altro dalla quota interessante) e vale la pena provarlo. Il successo dei laziali si può giocare a 2.07 su Eplay24, a 2.10 su Eurobet e Snai.