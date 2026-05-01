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Barcellona campione di Spagna? Il pronostico del match con l'Osasuna© APS

Barcellona campione di Spagna? Il pronostico del match con l'Osasuna

La squadra di Flick ospite dell'undici allenato da Alessio Lisci: le quote
2 min
TagsOsasuna-Barcellonaquotepronostico

Chiudere i conti in questa giornata oppure provare a farlo a casa degli eterni rivali del Real Madrid, la prossima settimana? Chissà se il dubbio passerà nella testa di Flick, che al momento comanda con 11 punti di vantaggio su Arbeloa a cinque giornate dal termine. Per l’assegnazione del titolo sembra quindi solo una questione di tempo, il Barcellona ha il primo match point questo fine settimana quando farà visita all’Osasuna.

Pronostico Osasuna-Barcellona: esito Goal

Identikit dell’avversaria in tre punti: ha un capace allenatore italiano, Alessio Lisci, in casa ha perso solo due volte e con la vittoria sul Siviglia è a soli due punti dalla zona Europa. Dunque la compagine di Pamplona dispone di ottimi argomenti per provare a fermare la corsa di un Barça che in campionato non ha davvero rivali: 9 vittorie consecutive e 87 gol segnati. Oltretutto, sta giocando senza la stella Lamine Yamal, out per infortunio. Il pronostico logicamente sorride al Barcellona anche se va sottolineato come a Pamplona l’Osasuna abbia sempre segnato almeno una rete (e ha battuto 2-1 il Real Madrid). Un motivo in più per far salire le quotazioni (in termini di probabilità) dell’esito Goal, che oltretutto è uscito negli ultimi 4 scontri diretti giocati a Pamplona. Almeno una rete per parte in Osasuna-Barcellona si gioca a 1.57 su Eplay24, NetBet e Snai.

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