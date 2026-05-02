Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 2 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Como-Napoli, il pronostico: ecco chi è favorito secondo i bookmaker© ANSA

Como-Napoli, il pronostico: ecco chi è favorito secondo i bookmaker

Precedenti, statistiche e quote del big match del Sinigaglia tra gli uomini di Fabregas e quelli di Conte
3 min
TagsComo-Napoliquotepronostico
La 35ª giornata di Serie A può segnare il passaggio del testimone, o meglio dello scudettodal Napoli all’Inter. La squadra di Antonio Conte, seconda a meno 10 dalla capolista, è di scena sabato pomeriggio (ore18) in casa del Como, tornato alla vittoria (2-0 al Genoa) nello scorso turno di campionato. Ecco quote e pronostico di Como-Napoli.

Pronostico Como-Napoli: esito Goal

Il Como in casa ha fatto registrare 8 clean sheet: solo la Roma di Gasperini (9) ha fatto meglio in quest’ambito. Da quando è tornato il Serie A il Como ha perso solo uno dei quattro scontri diretti giocati con il Napoli. Al Sinigaglia, la scorsa stagione, finì 2-1 per i lariani. Napoli versione “male fuori”: 6 ko sui 7 totali rimediati in campionato sono arrivati lontano dal “Maradona”. Buono invece l’approccio di entrambe le squadre ai match visto che il Napoli ha chiuso in vantaggio al riposo ben 17 volte contro le 15 di Douvikas e compagni. Per le quote la sfida tra il Como e il Napoli si preannuncia piuttosto equilibrata.
Il segno 1 è in lavagna a 2.24 su Eplay24. a 2.20 su Sisal. Il pareggio è proposto a 3.25 da NetBet, a 3.30 da Vincitu. Il blitz del Napoli, che si porterebbe momentaneamente a meno 7 dall’Inter capolista, è quotato tra 3.25 e 3.50. Entrambe le compagini hanno le carte in regola per andare a segno, il Goal al termine del secondo tempo paga 1.84 su Eplay24 e Betsson, 1.80 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS