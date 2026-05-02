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Pronostici Serie A, i consigli sulle partite della 35a giornata
Dall'analisi delle statistiche di Bologna-Cagliari e Juventus-Verona emergono degli spunti interessanti per le scommesse
Bologna-Cagliari alle 12.30, Juventus-Verona alle 18. Ecco le due partite selezionate nell'ambito della domenica di Serie A (35a giornata). Analizzando le statistiche sono emersi degli spunti interessanti per le scommesse: scopriamo quali.
Pronostico Bologna-Cagliari: segno X
Il ruolino di marcia del Bologna parla chiaro: i felsinei nelle precedenti 15 giornate di Serie A non hanno mai fatto registrare il segno X al novantesimo. Cagliari con 5 pareggi all’attivo in 17 trasferte. La possibilità Bologna-Cagliari possa terminare in parità è offerta a 3.50 da Eplay24, a 3.40 da Sisal, a 3.45 da DomusBet.
Pronostico Juventus-Verona: Multigol Casa 2-3
La Juventus di Luciano Spalletti ospita un Verona, già retrocesso dopo la vittoria del Lecce a Pisa, che nelle ultime 29 giornate non ha mai chiuso un incontro con il risultato esatto “2-0” al novantesimo. La possibilità che l’undici bianconero riesca a segnare 2 o 3 reti contro l’Hellas si gioca a 1.90 su Sisal, a 1.96 su Vincitu, a 1.88 su Eplay24.
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