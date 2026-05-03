Roma-Fiorentina, giallorossi a forza sette contro i viola

My Combo: la sintesi su Roma-Fiorentina

Due motori per i giallorossi: la spinta dell’Olimpico e la difesa. Con soli 10 gol subìti in casa, quella della Roma è la miglior retroguardia interna del torneo. Roma a forza sette contro la Fiorentina: tanti sono i risultati utili consecutivi negli scontri diretti casalinghi con i toscani. Per trovare l’ultimo blitz viola all’Olimpico occorre riavvolgere il nastro ad aprile 2018. Da lì in poi, cinque successi giallorossi più due pareggi. Sette sono anche i risultati utili di fila collezionati da Fagioli e compagni. Una striscia che però, nella visione My Combo di SisalTipster, è destinata ad essere interrotta con una vittoria da parte della Roma. I numeri non sono una scienza esatta ma indicano una strada da percorrere. Nel caso della Roma, dicono che i giallorossi hanno segnato tra 1 e 3 gol ben 27 volte su 34 in campionato. Questo Roma-Fiorentina può segnare la 28ª occasione per i capitolini. Statistiche dei gigliati alla mano, all’Olimpico riceverà più cartellini la Fiorentina, ai vertici della graduatoria relativa a questo fondamentale. Scampoli di Joya contro il Bologna. Paulo Dybala è tornato in campo a distanza di quasi tre mesi dall’ultima apparizione, contro il Milan. La Joya proverà a interrompere un digiuno che dura dal 18 gennaio, quando marchiò con assist (per Malen) e gol la sfida vinta col Torino. E proprio “gol o assist” dell’argentino è la selezione che chiude la My Combo su Roma-Fiorentina.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Roma-Fiorentina: 1) Vittoria Roma 2) Roma segna tra 1 e 3 gol 3) Fiorentina riceve più cartellini 4) Dybala gol o assist.

My Combo: la sintesi su Sassuolo-Milan

Da qualche giornata il Milan ha smesso di guardare davanti. Allegri deve blindare la Champions e il rendimento delle ultime settimane (un solo successo, di misura, a Verona) non è esattamente incoraggiante. Oggi i rossoneri sono attesi dal Sassuolo di Fabio Grosso, protagonista di un campionato al di sopra delle aspettative. Basti pensare che i neroverdi hanno vinto quattro degli ultimi cinque match giocati al Mapei Stadium. C’è però anche un’altra storia che reclama attenzione ed è quella relativa ai precedenti: nel suo stadio, il Sassuolo non batte il Milan dal marzo 2016. Dato storico, motivazioni più forti e maggior tasso tecnico: nella visione My Combo di SisalTipster, la squadra di Allegri non perderà contro i neroverdi. Occhio però, difficilmente il Sassuolo farà scena muta. A San Siro, nel girone d’andata, il match terminò 2-2: ottava volta negli ultimi undici incroci in cui c’è stato almeno un gol per parte. Un dato che giustifica l’ipotesi di un Sassuolo-Milan con b. Limitando l’analisi agli ultimi quattro precedenti, il Milan ha sempre avuto la meglio sul Sassuolo in fatto di calci d’angolo. Spinto dalla ricerca dei tre punti, ancora una volta il Diavolo dovrebbe prevalere in questo fondamentale. Nelle fila degli emiliani torna arruolabile, dopo i due turni di squalifica, Domenico Berardi. Non una buona notizia per il Milan visto che il leader neroverde è la b: 11 gol segnati e 7 assist in 20 sfide. Un bottino impressionante che il capitano del Sassuolo proverà ad incrementare con un altro sigillo.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Sassuolo-Milan: 1) Milan non perde 2) Entrambe a segno 3) Milan batte più corner 4) Berardi a segno.