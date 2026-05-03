Everton-Manchester City, riparte la caccia di Guardiola all'Arsenal capolista: il pronostico

Pronostico Everton-Manchester City: segno 2

La lotta per il titolo incontinua. Al momentoè in testa ma, rispetto al, ha giocato 2 gare in più ed è in vantaggio nella

Evidentemente l’undici di Guardiola, con 5 partite ancora a disposizione, deve rispondere non solo vincendo (chi perde anche un punto adesso rischia di perdere il titolo) ma cercando anche di recuperare le reti in meno al passivo. Lunedì sera il City gioca sul campo dell’Everton e il 2 sembra obbligato. La vittoria dei Citizens è offerta a 1.47 da Eplay24, NetBet e Sisal. Il pareggio è in lavagna a 4.65, l’1 dell’Everton a 6.15.