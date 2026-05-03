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domenica 3 maggio 2026
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Everton-Manchester City, riparte la caccia di Guardiola all'Arsenal capolista: il pronostico© Getty Images

Everton-Manchester City, riparte la caccia di Guardiola all'Arsenal capolista: il pronostico

Tutto ancora aperto per il primo posto ma i Citizens devono vincere nel Monday night di Premier League
1 min
TagsEverton-Manchester CityPremier Leaguepronostico
La lotta per il titolo in Premier League continua. Al momento l’Arsenal è in testa ma, rispetto al Manchester City, ha giocato 2 gare in più ed è in vantaggio nella differenza reti.

Pronostico Everton-Manchester City: segno 2

Evidentemente l’undici di Guardiola, con 5 partite ancora a disposizione, deve rispondere non solo vincendo (chi perde anche un punto adesso rischia di perdere il titolo) ma cercando anche di recuperare le reti in meno al passivo. Lunedì sera il City gioca sul campo dell’Everton e il 2 sembra obbligato. La vittoria dei Citizens è offerta a 1.47 da Eplay24NetBet Sisal. Il pareggio è in lavagna a 4.65, l’1 dell’Everton a 6.15.

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