Everton-Manchester City, riparte la caccia di Guardiola all'Arsenal capolista: il pronostico
Pronostico Everton-Manchester City: segno 2
Evidentemente l’undici di Guardiola, con 5 partite ancora a disposizione, deve rispondere non solo vincendo (chi perde anche un punto adesso rischia di perdere il titolo) ma cercando anche di recuperare le reti in meno al passivo. Lunedì sera il City gioca sul campo dell’Everton e il 2 sembra obbligato. La vittoria dei Citizens è offerta a 1.47 da Eplay24, NetBet e Sisal. Il pareggio è in lavagna a 4.65, l’1 dell’Everton a 6.15.