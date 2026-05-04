Pronostico Roma-Fiorentina, Gasp vince e va a meno uno da Spalletti? Le quote...

Pronostico Roma-Fiorentina: Multigol 2-4

Il Como, che ha pareggiato contro il Napoli, potrebbe essere già scavalcato stasera a patto che i giallorossi battano la Fiorentina. Proprio i viola, infatti, saranno di scena questa sera all’Olimpico nel secondo dei posticipi che chiudono la 35a giornata di serie A. I toscani hanno messo nel frattempo qualche punto di distanza con la terz’ultima e sono reduci da una striscia di imbattibilità in campionato che dura da 7 turni consecutivi (3 vittorie e 4 pareggi). La Roma è reduce dalla bella vittoria al Dall’Ara con il Bologna e, nonostante i 3 ko rimediati nel mezzo, va regolarmente a segno (almeno una volta) da 11 partite a questa parte. La Fiorentina risponde con 5 Under 2,5 fatti registrare nelle ultime 5 esibizioni e questo non è un dato da poco se si considera che l’undici di Gasperini di Under 2,5 ne ha fin qui collezionati la bellezza di 22 (12 dei quali davanti ai propri tifosi).

In casi del genere c’è chi pensa che potrebbe essere arrivato il momento di cambiare e chi, invece, ritiene che le tendenze... tendono a essere rispettate. E allora? Pur assegnando all’1 (quotato mediamente a 1.60) i favori del pronostico c’è il Multigol 2-4 che rappresenta una valida alternativa: quota 1.48 su Eplay24 e NetBet, 1.52 su Sisal.