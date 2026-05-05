Pronostici Copa Libertadores, cosa giocare in Sporting Cristal-Palmeiras

Sporting Cristal-Palmeiras 2: la comparazione quote

I brasiliani, all’andata, si sono imposti in casa per 2-1 in quello che era l’ottavo incontro degli ultimi 13 senza sconfitta (il Palmeiras viene da 9 vittorie e 4 pareggi). I peruviani dello Sporting hanno vinto solo 4 delle ultime loro 10 gare con 5 ko e un pareggio nell’ultima del loro campionato dove occupano la 12a posizione.

Ci può stare il 2. La vittoria dei brasiliani a Lima è quotata a 1.66 da Eplay24 e NetBet, a 1.63 da DomusBet.