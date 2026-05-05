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martedì 5 maggio 2026
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Pronostici Copa Libertadores, cosa giocare in Sporting Cristal-Palmeiras© Getty Images

Pronostici Copa Libertadores, cosa giocare in Sporting Cristal-Palmeiras

I peruviani hanno vinto solo 4 volte nelle loro ultime 10 partite
1 min
TagsCopa LibertadoresPalmeiraspronostico

Copa Libertadores, quarta giornata della fase a gironi e nel gruppo F la capolista Sporting Cristal riceve il Palmeiras (secondo a un punto di distanza).

Sporting Cristal-Palmeiras 2: la comparazione quote

I brasiliani, all’andata, si sono imposti in casa per 2-1 in quello che era l’ottavo incontro degli ultimi 13 senza sconfitta (il Palmeiras viene da 9 vittorie e 4 pareggi). I peruviani dello Sporting hanno vinto solo 4 delle ultime loro 10 gare con 5 ko e un pareggio nell’ultima del loro campionato dove occupano la 12a posizione. 

Ci può stare il 2. La vittoria dei brasiliani a Lima è quotata a 1.66 da Eplay24  e NetBet, a 1.63 da DomusBet.

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