Always Ready-Lanus, Under 2,5 oppure Over? Ecco il pronostico

Con mezz’ora di ritardo rispetto alla sfida di Guayaquil fischio di inizio anche in Bolivia per Always Ready-Lanus . Cambia il girone (qui siamo nel gruppo G) ma non cambia la situazione con 3 squadre appaiate al comando con 6 punti (Ldu Quito, Lanus e Mirassol) e l’Always Ready ancora fermo al palo con 3 sconfitte in 3 gare all’attivo.

Comparazione quote: Under 2,5

I boliviani non hanno ancora realizzato reti incassandone 4 e anche qui il risultato dell’andata può dare una indicazione utile per decifrare questo ritorno. A Lanus gli argentini si sono imposti per 1-0: stesso risultato con cui hanno poi battuto, sempre in casa, l’Ldu Quito e con cui hanno perso la gara d’esordio in Brasile contro il Mirassol. L’Under2,5 qui sembra obbligato: quota 1.73 su Eplay24 e StarYes, 1.74 su DomusBet.