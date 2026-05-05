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martedì 5 maggio 2026
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Always Ready-Lanus, Under 2,5 oppure Over? Ecco il pronostico© EPA

Always Ready-Lanus, Under 2,5 oppure Over? Ecco il pronostico

L'analisi della sfida del gruppo G di Copa Libertadores
1 min
TagslanusCopa Libertadorespronostici

Con mezz’ora di ritardo rispetto alla sfida di Guayaquil fischio di inizio anche in Bolivia per Always Ready-Lanus. Cambia il girone (qui siamo nel gruppo G) ma non cambia la situazione con 3 squadre appaiate al comando con 6 punti (Ldu Quito, Lanus e Mirassol) e l’Always Ready ancora fermo al palo con 3 sconfitte in 3 gare all’attivo. 

Comparazione quote: Under 2,5

I boliviani non hanno ancora realizzato reti incassandone 4 e anche qui il risultato dell’andata può dare una indicazione utile per decifrare questo ritorno. A Lanus gli argentini si sono imposti per 1-0: stesso risultato con cui hanno poi battuto, sempre in casa, l’Ldu Quito e con cui hanno perso la gara d’esordio in Brasile contro il MirassolL’Under2,5 qui sembra obbligato: quota 1.73 su Eplay24 e StarYes, 1.74 su DomusBet.

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