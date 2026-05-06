Bayern o Psg, chi va in finale di Champions? Quote e pronostico

Comparazione quote: Bayern-Psg segno 1

Martedì scorso è stata una vera e propria altalena di emozioni con i tedeschi avanti al 17’ ma ripresi e superati in un quarto d’ora dai parigini. Prima del 45’ di nuovo parità con la rete bavarese di Olise ma il primo tempo non finisce così... il Psg torna in vantaggio, su rigore, al 5’ di recupero. Nella ripresa, tra il 56’ e il 58’, altre due reti francesi sembravano aver chiuso la sfida ma, tra il 65’ e il 68’ tutto si riapre con le due reti tedesche che fissano il punteggio sul 5-4 definitivo. Non sono mancati i pali (uno ciascuno) e le parate (in particolare due di Safonov) senza contare le tante altre occasioni che non si sono trasformate in gol. Stasera si replica, all’Allianz Arena, con il Psg che ha ovviamente due risultati su tre a disposizione. Il Bayern, senza contare le tante in altre competizioni, in casa quest’anno ha vinto tutte le gare interne di Champions League con le ultime due, a eliminazione diretta, realizzando esattamente 4 reti (4-1 all’Atalanta e 4-3 al Real Madrid). Il Psg nelle trasferte europee qualche cosa ha perso lungo la strada (0-0 a Bilbao con l’Athletic e 1-2 a Lisbona con lo Sporting) senza però compromettere il suo cammino. Goal e Over 2,5 sono obbligatori anche stasera ma pagano entrambi pochissimo. Il segno 1, probabile anche per i bookmaker, presenta invece una quota più interessante: 1.60 per Eplay24, 1.59 per DomusBet, 1.57 per Sisal.