Playoff Serie C, il pronostico di Casertana-Crotone

Nel turno d'esordio dei playoff di serie C la Casertana ha battuto 1-0 l'Atalanta Under 23 mentre il Crotone ha chiuso 1-1 con l’ Audace Cerignola (ma si è qualificato per il miglior piazzamento in campionato).

Pronostico Casertana-Crotone: Under 2,5