Cittadella-Lumezzane, che rebus! In campionato un successo per parte e stasera...

Nove partite disputate con due sole vittorie in trasferta e cinque pareggi che hanno promosso le formazioni che giocavano in casa (a conferma del fatto che arrivare più su fa la differenza, eccome!). La sfoltita iniziale nei playoff promozione di serie C è arrivata ma non c’è tempo di fermarsi a riflettere che stasera, chi ha superato il primo turno, torna di nuovo in campo nel tentativo di concedere il bis e procedere in questo lungo torneo di spareggi .

Pronostico Cittadella-Lumezzane: Under 2,5

Oltre alle 9 qualificate di domenica scorsa fanno il loro esordio anche Lecco, Campobasso e Cosenza che, finite quarte al termine della stagione regolare, avevano conquistato il pass per saltare i trentaduesimi di finale... iniziali. Vale la pena ricordare che, anche in questa nuova tornata di gare, vale la regola che chi gioca in casa ha due risultati su tre a disposizione (sarà quella che andrà avanti in caso di pareggio). Nel girone A il bilancio dei primi 90 minuti parla di una vittoria in trasferta (Trento-Giana Erminio 1-2) più due pareggi e stasera, al Tombolato, saranno di fronte le due che sono passate dividendo la posta, il Cittadella (2-2 con l’Arzignano) e il Lumezzane (0-0 con l’Alcione Milano). I veneti avevano chiuso il campionato al sesto posto con 3 lunghezze di vantaggio sui lombardi (settimi) e il doppio confronto già avvenuto tra loro non aiuta a decifrare la sfida di stasera. All’andata (era il 25 settembre) il Lumezzane vinse 1-0 al Tombolato, al ritorno (il 7 febbraio) rivincita del Cittadella con il 2-1 al Saleri con rete vittoria finale al 94’ dopo che il Lumezzane aveva pareggiato all’89’. Stasera può succedere di tutto con la sfida decisa magari da qualche episodio. Forse l’Under 2,5 è l’esito più adatto per questa occasione: quota 1.62 su Eplay24, 1.65 su Sisal e DomusBet.