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Friburgo-Braga, il pronostico: Grifo e compagni a caccia della finale di Europa League© APS

Friburgo-Braga, il pronostico: Grifo e compagni a caccia della finale di Europa League

I tedeschi devono ribaltare la sconfitta dell'andata per 2-1
1 min
TagsFriburgo-BragaEuropa Leaguepronostico

Nell’andata della semifinale di Europa League il Braga ha superato 2-1 il Friburgo con botta e risposta nei primi 16° di gioco e rete vittoria dei portoghesi al 92’ (con in mezzo un rigore sbagliato dal Braga nel recupero del primo tempo). 

Pronostico Friburgo-Braga: Multigol 2-4

Entrambe le squadre hanno evidentemente mollato in campionato dove possono ora conquistare soltanto il posto che porta in Conference League. L’obiettivo resta la finale di questa competizione (puntando alla conquista del torneo) e tutto giovedì sera può accadere. Per le quote i tedeschi partono favoriti ma, come all’andata, buono il Goal ma meglio il Multigol 2-4: quota 1.43 su Eplay24  e Betsson, 1.52 su Sisal.

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