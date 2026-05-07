Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: cosa giocare nel derby inglese di Europa League

Il primo atto è andato in archivio con la vittoria del Nottingham sull’Aston Villa per 1-0. Il derby inglese di Europa League non ha però ancora emesso la sua sentenza definitiva e il nome della finalista britannica è ancora tutto da scoprire. Per scoprire chi affronterà la vincente dell’altra semifinale (Friburgo o Braga) bisognerà attendere il return match di questa sera al Villa Park dove l’undici di Unai Emery proverà a capovolgere il risultato.

Pronostico Aston Villa-Nottingham Forest: Goal