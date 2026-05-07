Pronostico Strasburgo-Rayo, francesi chiamati a ribaltare la sconfitta dell'andata per 1-0

Quanti gol ci saranno in Strasburgo-Rayo? Ecco il consiglio

Ben 24 i tiri del Vallecano (di cui 8 in porta) contro i soli 5 dei francesi (nessuno dei quali a bersaglio). In campionato lo Strasburgo non sta brillando ed è fuori dalle posizioni che valgono l’Europa del prossimo anno mentre il Rayo nell’ultimo periodo ha decisamente migliorato il suo rendimento portandosi a una certa distanza dal terz’ultimo posto de LaLiga. E’ stato Under 2,5 all’andata potrebbe esserlo anche al ritorno anche se, per ampliare un po’ il discorso, il Multigol 1-3 sembrerebbe starci anche meglio. Un match con minimo una, massimo tre reti totali è quotato a 1.38 da Eplay24, a 1.45 da Eurobet, a 1.46 da DomusBet.