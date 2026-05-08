Torino-Sassuolo, sfida con almeno un gol per parte? Ecco cosa dicono le quote

Comparazione quote: Torino-Sassuolo Goal

I granata sono ormai a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione mentre gli emiliani sono addirittura 8 punti più su ma non hanno alcuna speranza di poter raggiungere una posizione che valga l’Europa. Una situazione però ideale per affrontarsi a viso aperto lasciando magari più spazio allo spettacolo visto che il risultato lascia il tempo che trova. Il Torino non vince da 3 gare di fila nelle quali ha collezionato due pareggi (Cremonese e Inter) e una sconfitta (nell’ultimo turno contro l’Udinese). Il Sassuolo, invece, non perde da 3 turni consecutivi nell’arco dei quali ha battuto Como e Milan (nientemeno) con un pareggio a Firenze nel mezzo. Nel match d’andata i granata vinsero a Reggio Emilia per 1-0 ma in questo di ritorno può succedere davvero di tutto.

Il Goal sembra l’esito che non dovrebbe mancare. L’ipotesi che entrambe vadano a segno è proposta a 1.68 da Eplay24 e Betsson, a 1.72 da Sisal.