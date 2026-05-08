Serie B, ultima giornata da brividi! Frosinone promosso in Serie A? Le quote...

Se le emozioni in questo campionato di serie B non mancano (e non sono mancate) anche le sorprese non sono da meno anche in questo finale di stagione. Da tempo, in cima alla classifica, sono state in tre a lottare per i due posti che portavano direttamente in serie A .

Pronostico Frosinone-Mantova: Multigol 1-3

Venerdì scorso il Venezia ha messo il... punto (nel vero senso della parola) pareggiando sul campo dello Spezia (2-2) e, ecco la sorpresa finale, grazie al ko del Monza a Mantova, ha potuto festeggiare la promozione con un turno di anticipo. Il ko dei brianzoli (evidentemente gli altri pretendenti al salto di categoria) ha aperto la strada anche al Frosinone che non ha sprecato la sua opportunità andando a vincere, seppur di misura, sul campo della Juve Stabia ipotecando il ritorno nella massima serie. Nell’ultimo turno della “regular season” in programma stasera, ai ciociari (che hanno 3 punti di vantaggio sul Monza) basterà un pareggio per essere matematicamente certi della promozione. Un pareggio che dovrà arrivare contro il Mantova che, per uno scherzo del destino (e del calendario), è proprio la squadra che ha battuto il Monza sette giorni fa. Una coincidenza che non deve essere sottovalutata perché il Mantova avrebbe una piccola possibilità di raggiungere l’ultimo posto utile per disputare i playoff ma, soprattutto, vorrà dimostrare che l’impegno nel match di stasera sarà almeno pari a quello profuso contro il Monza. Il Frosinone, per le quote favorito, cercherà di correre quanti meno rischi possibile e il Multigol 1-3 potrebbe essere l’esito giusto per chiudere il campionato. Un match con minimo una, massimo tre reti totali si gioca a 1.65 su Sisal, a 1.59 su DomusBet, a 1.51 su Eplay24.